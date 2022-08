Mindst 1500 er evakueret fra stor skovbrand i Spanien

Mindst 1500 mennesker er evakueret fra Zaragoza-provinsen i det nordøstlige Spanien, hvor en stor skovbrand breder sig.

Branden er søndag endnu ikke kommet under kontrol.

Omkring 300 brandfolk er sat ind for at hjælpe lokale indbyggere med at forsøge at få kontrol med branden. De får hjælp fra luften af helikoptere, der kaster vand ned.