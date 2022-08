Rusland og Ukraine anklager hinanden for angreb på atomkraftværk

Rusland og Ukraine beskylder torsdag gensidigt hinanden for på ny at angribe atomkraftværket Zaporizjzja i det østlige Ukraine.

Det gør de forud for et møde senere torsdag i FN’s Sikkerhedsråd. Her skal det drøftes, hvordan man kan garantere for atomkraftværkets sikkerhed.

De ukrainske styrker har ”atter ramt Zaporizjzjas atomkraftværk”. Det siger Vladimir Rogov. Han er medlem af den ledelse i regionen, som Rusland har indsat.