Afkræftet hvidhval har fået international bevågenhed: Redningaktion slog fejl

Hvidhvalen har også tidligere haft mærkværdige pletter, men de er nu forsvundet.

»Hvalen spiser stadig ikke, men fortsætter med at vise nysgerrighed. Over natten gned hvalen sig på slusens væg og slap af med pletter, der var dukket op på ryggen. Antibiotika kan også have afhjulpet,« oplyste dyreværnsorganisationen Sea Shepherds franske afdeling tirsdag ifølge The Huffington Post.

Forskere blev stærkt bekymrede for dyrets velvære, da den viser en atypisk og bekymrende adfærd, og har opholdt sig i varmt ferskvand længe.

Hvalen har kommunikeret usædvanligt lidt og holder sig meget under vandet, siger Gerard Mauger, der er viceleder af den franske forskningsgruppe for havpattedyr, Cotentin Cetacean Study Group, til The Guardian.

Planen var, at hvalen skulle fragtes i en nedkølet lastbil til kystbyen Ouistreham i Normandiet. Her skulle placeres i et saltvandsbassin, inden den efter planen skulle sættes fri i havet. Det skrev nyhedsbureauet Reuters. Men blot få timer efter den omfattende redningsaktionl, afgik hvalen ved døden.