Norges statsminister indkalder partiledere til møde om el-krise

Manglen på strøm er nu så overhængende i det sydlige og mellemste Norge, at statsminister Jonas Gahr Støre har indkaldt de politiske partiers ledere til møde mandag morgen.

Et par timer senere vil Stortingets ledelse mødes for at vurdere, om man skal afbryde de folkevalgtes sommerferie for at kun behandle forslag til at løse den alvorlige krise.