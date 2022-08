Spanien slukker lys og mindsker køling for at spare energi

Spaniens regering har besluttet at indføre hastetiltag for at spare energi.

Alle offentlige bygninger, shoppingcentre, biografer, arbejdspladser, hoteller, togstationer og lufthavne bliver påvirket.

Om sommeren må de højst skrue temperaturen indenfor ned til 27 grader. Og om vinteren må de højst skrue op til 19 grader.