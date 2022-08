Bjergbestigere må betale dyrt for at nå toppen af Mont Blanc

- Folk ønsker at kravle op med døden i deres opbakning. Så må vi estimere omkostningerne til at redde dem og for deres begravelse. Det er ikke acceptabelt, at de franske skatteydere skal stå tilbage med regningen, siger borgmesteren.

Mont Blanc ligger langs grænsen mellem Frankrig og Italien og er det højeste bjerg i det vestlige Europa.

Fra den italienske side kan Mont Blanc stadig bestiges, uden at der forinden skal lægges et depositum, skriver The Daily Mail.

Bare de to seneste år er 20 personer omkommet på Mont Blanc og omkring 50 personer er blevet reddet ned fra bjerget.