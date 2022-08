Kimer: Usundt ikke at kunne dække begge sider af krigen

Men da hun skulle hente sin bagage, kom betjenten fra paskontrollen alligevel løbende efter hende. Betjenten havde lavet en fejl, fortalte han.

I stedet blev Matilde Kimer taget med på et kontor, hvor hun fik overrakt et stykke papir, hvor der stod, at hun var forment adgang frem til 2032. Ifølge den russiske sikkerhedstjeneste udgør hun en sikkerhedsrisiko.

- Der blev jeg informeret om, at jeg var uønsket i Rusland og skulle deporteres, og ikke må vende tilbage før i 2032, siger hun.

Matilde Kimer uddyber, at hun ikke fik en yderligere begrundelse for, hvorfor hun ikke måtte rejse ind i landet, ud over hvad der stod på papiret.