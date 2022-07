Tysk minister vil have forbudt brugen af gas til elektricitet

Han skal dog umiddelbart ikke forvente, at økonomiministeren griber ind.

En talsperson for økonomiministeren siger, at ”et totalforbud mod at bruge gas i produktionen af elektricitet vil føre til en elektricitetskrise og strømsvigt”.

Talspersonen tilføjer, at nogle af de tyske fabrikker, der producerer elektricitet, har brug for gas for at fungere, og at de er afgørende for Tysklands elektricitet.

Man forsøger dog at mindske brugen af gas til elektricitet, hvor det er muligt, lyder det videre.