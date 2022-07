CNN: Rusland bringer drabsdømt oberst i spil i fangeudveksling

Griner blev anholdt i Moskva i februar og er sigtet for at være i besiddelse af narkotika. Hun har erkendt, at hun havde cannabis på sig, men siger, at det er til medicinske formål. Der er endnu ikke faldet dom i sagen mod Griner, der risikerer en fængselsstraf på op til ti år.

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, bekræftede tidligere denne uge, at USA har præsenteret Rusland for et udspil med henblik på at få de to amerikanere frigivet.

Men Blinken har ikke bekræftet oplysningerne om et eventuelt fangebytte.

Blinken talte fredag med sin russiske kollega Sergej Lavrov for første gang, siden krigen i Ukraine begyndte.

I samtalen pressede Blinken efter eget udsagn på for, at Rusland skal acceptere det ”betydelige forslag”, som USA’s regering har fremlagt om at udveksle de to amerikanske fanger.