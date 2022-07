Spanien har registreret første dødsfald med abekopper i Europa

Her kan du læse mere om virusset:

* Abekopper er en virussygdom, der blandt andet kan give feber, hævede lymfeknuder og udslæt med hvide blærer.

* Sygdommen varer normalt to til fire uger og går i de fleste tilfælde over af sig selv. Langt de fleste patienter forventes at komme sig helt.

* Abekopper smitter mellem mennesker ved nær kontakt, typisk mellem personer der bor sammen.

* Smitte kan ske fra luftveje eller tæt kontakt med kropsvæsker enten direkte eller indirekte ved for eksempel at sove i det samme sengetøj.

* Man kan først smitte andre med abekopper, når man selv har symptomer.

* Sundhedsmyndighederne er ikke bekymrede for, at smitten i Danmark bliver udbredt. En tidligere risikovurdering viser, at der er lav eller meget lav risiko for samfundssmitte i Danmark.

* Sygdommen har været kendt i Afrika i mange år, men ses kun meget sjældent i Europa.

* Der er to stammer af abekoppevirus - en vestafrikansk og en congolesisk/centralafrikansk.

* Den vestafrikanske stamme har en dødelighed på under en procent, mens det for den anden stamme er over ti procent ifølge Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

* Den forventede dødelighed kan ikke overføres til Europa, vurderer SSI.

* I det nuværende udbrud har der været over 14.000 tilfælde af abekopper fordelt på 71 lande, oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

* I Danmark er der indberettet 81 tilfælde med abekopper - her af har 27 været ude at rejse kort før, at de blev syge. Det første tilfælde i Danmark blev påvist 23. maj.

Kilder: Reuters, dpa, Sundhedsministeriet, SSI, Sundhedsstyrelsen, WHO.