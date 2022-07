Gazprom giver tysk selskab skylden for gasproblemer

Rusland holder fast i, at det er en pålidelig leverandør af olie og gas.

Ifølge Rusland er problemet med reparation og returnering af turbinen et eksempel på, hvordan Vestens økonomiske sanktioner mod Rusland på grund af krigen rammer de vestlige lande som en boomerang.

Omvendt mener europæiske stormagter, at Rusland bruger gas som et afpresningsmiddel. Blandt andet har Tyskland pure afvist Ruslands forklaring om vedligehold som årsag til at skrue ned for gassen.

Onsdag blev EU-landene enige om at reducere gasforbruget med 15 procent for at mindske afhængigheden af russisk gas.

Nord Stream 1 står normalt for cirka en tredjedel af den russiske gaseksport til Europa.