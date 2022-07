Lufthansa aflyser onsdag næsten alle sine fly i Tyskland

Fagforeningen ver.di har gang i forhandlinger med Lufthansa på vegne af de cirka 20.000 ansatte. Fagforeningen har afvist Lufthansas første lønudspil, men har sagt ja til at fortsætte forhandlinger 3. og 4. august.

Fagforeningen forlanger en lønstigning på 9,5 procent.

Forhandleren Christine Behle har argumenteret for, at større arbejdsbyrde, høj inflation og lønnedgang under coronakrisen retfærdiggør en lønstigning.

Lufthansa beskrev mandag den varslede strejke som ”urimelig”.

Tidligere i juli strejkede piloterne i en anden luftfartsgigant - skandinaviske SAS. Efter 15 dages strejke lykkedes det natten til tirsdag 19. juli for pilotforeningen og SAS at nå til enighed om en ny overenskomst.