Gazprom reducerer gasleverancer til Europa via Nord Stream 1

Nord Stream 1 transporterer normalt hvert år 55 milliarder kubikmeter gas fra Rusland til Tyskland under Østersøen.

Det er nok til at forsyne cirka 26 millioner europæiske hjem.

I juni blev gasforsyningen via ledningen reduceret til 40 procent af det normale niveau. Rusland forklarede dengang, at årsagen var mangel på komponenter. En forklaring, der ikke nødvendigvis blev købt i Europa.

Stormagter i Europa har anklaget Rusland for at bruge gas som et afpresningsmiddel over for Europa, fordi EU har indført sanktioner mod Rusland på grund af krigen i Ukraine.

Ifølge Tyskland er der ”ingen tekniske grunde” til den reducerede gasforsyning fra Nord Stream 1, som Gazprom ellers hævder.