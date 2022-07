Europas skovbrande har hærget større område nu end i hele 2021

I hele 2021 gik 4700 kvadratmeter skov tabt til skovbrande. Det skete primært i Italien og Grækenland.

I 2022 har flammerne raset i Frankrig, Spanien, Portugal og Grækenland midt i rekordvarme hedebølger.

Effis melder, at Europa kan ende året med, at et større areal, end hvad der blev brændt i rekordåret 2017, bliver brændt ned. I 2017 hærgerede skovbrande i et område på 10.000 kvadratkilometer.

- Situationen er meget værre end forventet, selv om vi havde uregelmæssigheder med i de langsigtede prognoser.