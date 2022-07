Italiens Draghi har indgivet sin afskedsbegæring

Draghi, som er tidligere chef for Den Europæiske Centralbank, blev i 2021 sat ind som regeringsleder i Rom, da Italiens økonomiske krise eskalerede under pandemien.

Draghi appellerede onsdag til den nationale samlingsregering og advarede om, at det var nødvendigt at stå sammen om at handle hurtigt og effektivt frem for at bruge tid på politiske opgør.

- Er I parate?

Sådan spurgte han fire gange i sin tale i Senatet, hvor det efterfølgende kom til ophedede diskussioner mellem partierne.

/ritzau/Reuters