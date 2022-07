Draghis fremtid hænger i en tynd tråd efter partiers boykot

I en tale til senatet onsdag formiddag gjorde Draghi det klart, at han var klar til at fortsætte, hvis han kunne vinde en tillidsafstemning. Det lykkedes teknisk set onsdag aften, men altså uden tre partiers stemmer.

Mario Draghi, der ikke tilhører noget parti, er fra flere sider blevet opfordret til at fortsætte på premierministerposten.

Det understregede han også selv, da han onsdag talte i parlamentet.

- Folkets støtte til regeringen er uden sidestykke og kan ikke ignoreres.

- Kravet om stabilitet betyder, at vi alle må bestemme os for, om det er muligt at genskabe en situation, som gør, at regeringen virkelig kan regere, lød opfordringen fra den italienske premierminister.