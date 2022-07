»Når det virkelig brænder på, viser Italien den værste side af sig selv.«

Ordene faldt fra en træt politisk kommentator på Repubblica tv efter en dramatisk dag i det italienske senat. Få minutter, før Mario Draghi satte sig i ministerbilen for at køre den korte vej fra premierministerkontoret til præsidentpaladset for - igen - at indgive sin afsked. Men Draghi vendte om.