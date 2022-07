Italienske borgmestre opfordrer Draghi til at blive

Under Draghis ledelse har Italien oplevet en politisk og økonomisk stabilitet, som er en sjældenhed i støvlelandet.

Men samarbejdet vaklede for alvor, da Femstjernebevægelsen (M5S), der ofte beskrives som et populistisk parti, nægtede at stemme for et forslag om hjælp til firmaer og borgere, der er berørt af de økonomiske konsekvenser af krigen i Ukraine.

Afstemningen blev set som en afstemning om tillid til Draghi, og premierministeren annoncerede sin afsked.

Borgmestrene siger i erklæringen, at de ser til i en tilstand af ”modløshed og bekymring”.

- Vores byer har på nuværende tidspunkt ikke råd til en krise, der betyder immobilitet og splittelse, når vi har brug for handlekraft, troværdighed og alvor, står der i erklæringen.