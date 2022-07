Politisk drama i Italien: Draghi afslører onsdag om han går

Afstemningen blev set som en afstemning om tillid til Draghi.

Draghi reagerede på, at M5S afviste at stemme for, ved at meddele, at han ville træde tilbage.

Det har øjeblikkeligt vakt stor bekymring i EU. EU-systemet og andre lande frygter en tilbagevenden til et ustabilt Italien. Og et Italien, der måske er klar til at ofre det europæiske sammenhold over for Rusland og krigen i Ukraine, hvis det yderste højre kommer til magten efter et valg.

Præsident Sergio Mattarella har i første omgang afvist Draghis begæring om afsked.

- Jeg appellerer til Femstjernebevægelsen om at dukke op på onsdag med viljen til en ny start, lyder det lørdag fra Enrico Letta, lederen af Det Demokratiske Parti på den moderate venstrefløj.