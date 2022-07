Højesteret i Holland har erklæret Hells Angels for ulovlig

Hells Angels er også repræsenteret i Danmark og har været i landet i mange år.

I november 2020 blev den mangeårige uofficielle talsperson Jørn Jønke Nielsen smidt ud af rockergruppen. Han var med til at grundlægge klubben i Danmark og havde været medlem i næsten 40 år.

Han er tidligere dømt for vold og drab ligesom en række andre medlemmer af Hells Angels i Danmark.

Hells Angels gjorde sig eksempelvis bemærket i 1980’erne, hvor 12 personer mistede livet under en rockerkrig mellem Hells Angels og den rivaliserende gruppe Bullshit.

Ifølge Ekstra Bladet forsøgte 15 efterforskere og fire jurister i 1998 at skabe ”det juridiske grundlag” for at kunne gøre Hells Angels ulovlig i Danmark, men ”uden held”.