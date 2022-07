Kroatien skifter til euroen som EU-land nummer 20

- Jeg vil gerne lykønske min kollega Zdravko Maric og hele Kroatien for at blive det 20. land til at indføre euroen, siger Zbynek Stanjura.

Kroatien skifter sin valuta per 1. januar 2023.

For at blive et euroland har Kroatien, som har været medlem af EU siden 2013, skullet leve op til en række kriterier.

Kriterierne omfatter for eksempel krav om stabilitet i valutakursen og styr på landets budget.

- Kroatien har med succes opfyldt alle de nødvendige økonomiske kriterier, siger den tjekkiske finansminister.