Intet europæisk land har som Storbritannien leveret tunge våben af den type, som Ukraine har efterspurgt. Det er sket hurtigt og effektivt og uden mange af de bureaukratiske dikkedarer, der har forsinket våbenleverancerne fra andre europæiske lande.

Storbritannien har sammen med Polen og de baltiske lande efterladt et indtryk af at være Ukraines nærmeste allierede i Europa. På den måde har Boris Johnson fungeret som modbillede til forbundskansler Olaf Scholz i Tyskland, der tværtimod har været under hård kritik for at være for fodslæbende og vaklende i sin støtte, ikke mindst hvad angår leverancer af tunge våben.

Den britiske regering har efter brexit gjort meget for at skabe et indtryk af, at Storbritannien efter at have forladt EU sikkerhedspolitisk har fået mulighed for at køre solo og knytte an til tidligere tiders storhed på den internationale scene.