Kvinde er stukket ihjel under politisk festival

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Politiet fik onsdag eftermiddag klokken 13.50 en anmeldelse om, at en person var blevet stukket med kniv i Visby.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skete knivstikkeriet tæt på det sted, hvor Centerpartiets leder, Annie Lööf, skulle holde tale.

Hun blev ifølge TT stoppet af sine livvagter, da hun var på vej på scenen. Senere sagde hun, at Almedalen ”er i aften ikke et sted for politiske udfald, konflikter og hårde ord. Det er et sted for samling og eftertanke”.