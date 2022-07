»Det er de voksne, som forlader regeringen,« forklarede en politisk kommentator på Sky News, da Storbritanniens sundhedsminister Sajid Javid valgte at forlade regeringen, ganske få minutter efter landets finansminister Rishi Sunak havde forladt sin post. Onsdag kom det frem, at også ministeren for familie og børn, Will Quince, har valgt