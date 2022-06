Skib lastet med korn er sejlet ud af ukrainsk havn

Russiske og tyrkiske delegationer enedes onsdag i sidste uge om at fortsætte forhandlinger om ”sikker passage” og korneksport fra ukrainske havne. Det oplyste det russiske forsvarsministerium i en pressemeddelelse.

Landbrugslandet Ukraine var engang kendt som ”Sovjetunionens kornkammer”. Siden Ruslands invasion har det desperat forsøgt at eksportere store mængder af korn via veje, floder og jernbaner for at dæmpe en krise med stigende madpriser mange steder på grund af kornmangel.

Rusland afviser at have nogen skyld i de stigende priser på mad.