En 101-årig tidligere sikkerhedsvagt i en nazistisk koncentrationslejr er tirsdag ved en tysk domstol blevet idømt fem års fængselsstraf.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Manden er dømt for medvirken til drab på over 3500 fanger i lejren Sachsenhausen nord for Berlin under Anden Verdenskrig.

Den tidligere vagt, der hedder Josef Schütz, er den hidtil ældste person, der bliver retsforfulgt for sin rolle under Holocaust.