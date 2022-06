EU-miljøministre vil med importkrav komme skovrydning til livs

Erklæringen skal indeholde informationer om produktionslandet og geografiske koordinater for de jordområder, hvor varen er produceret.

- Det nytter ikke noget, at vi løfter pegefingeren over for for eksempel sydamerikanske lande i internationale sammenhænge, og samtidig selv bidrager aktivt til en fortsat efterspørgsel efter produkter, som har ført til, at verdens skove forsvinder, siger Lea Wermelin.

Mellem 1990 og 2016 blev 1,3 millioner kvadratmeter skov i verden ryddet. Det er et område svarende til 30 gange Danmarks areal.

Forslaget er en del af EU’s grønne pagt, der skal sikre, at der ikke bliver udledt CO2 i 2050.

EU’s miljøministre ventes at blive enige om forslaget på et Rådmøde i Luxembourg tirsdag eftermiddag.