Tysk minister: Ruslands stop for gas er et angreb

Det russiske selskab meddelte i sidste uge, at det vil mindske leverancen af gas til Tyskland gennem denne rørledning.

Ifølge Rusland er det på grund af nødvendige reparationer, der er blevet udskudt indtil nu. Men den tyske regering har kaldt beslutningen ”politisk”.

Habeck mener, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, bruger gas som et våben og forsøger at ”skabe kaos” ved at lukke for gashanerne til det ene europæiske land efter det andet.

Som følge af, at Gazprom har mindsket leverancerne, har både Tyskland, Østrig og Holland set sig nødsaget til at starte deres gamle kulkraftværker igen for at være sikre på at have energi nok.