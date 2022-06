21/06/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Omdiskuteret hul i "Estonia"s vrag er meget større end først antaget

En igangværende ekspedition ved vraget af 'Estonia' afslører, at et omdiskuteret hul i færgens skrog, som ikke blev nævnt i den officielle havarirapport, er langt større end først antaget. En ekspert mener, at det nye fund anfægter myndighedernes forklaring, i sådan en grad at han ikke tøver med at kalde den for usand.