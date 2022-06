Ifølge Habeck er situationen alvorlig. Forsyningssikkerheden i Tyskland er dog ikke truet.

- Men frem for alt må vi ikke lade os splitte. Netop det er Putins plan, lyder det fra den tyske minister.

Det er Gazproms øverste leder, Aleksej Miller, som torsdag meddeler, at man har været nødt til at reducere mængden af gas gennem Nord Stream 1. Han siger, at udstyr, der skulle være leveret fra Siemens Energy i Canada, er blevet forsinket.

Det er helt ”ubegrundet”, lyder det fra regeringen i Berlin ifølge Reuters. Det antydes dermed, at præsident Vladimir Putin bruger gassen som et våben over for Tyskland.

Italien og flere andre europæiske lande rammes også af, at Rusland nu skruer ned for gassen gennem Nord Stream 1.