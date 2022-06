Kevin Spacey erklærer sig uskyldig i overgreb i retten i London

Den 62-årige Hollywood-skuespiller Kevin Spacey er torsdag i retten i London, hvor han er anklaget for seksuelle overgreb mod fire mænd.

Spacey står over for i alt fem anklagepunkter: De fire gælder seksuelle overgreb mod tre mænd. I det femte er Spacey anklaget for at have sex med en person uden samtykke. Overgrebene skal være sket mellem 2003 og 2013. Anklagemyndigheden siger, at Spacey tvang en mand til oralsex. Dette anklagepunkt betyder, at sagen flyttes til en højere retsinstans.