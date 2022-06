EU-domstol underkender milliardbøde fra Vestager

Bøden lød dengang på 997 millioner euro. Skulle man veksle det til danske kroner i dag, ville beløbet lyde på 7,4 milliarder kroner.

Dommen blev afsagt af EU-retten, og den kan derfor ankes til EU-Domstolen.

EU-retten annullerer i sin kendelse bøden fra EU-Kommissionen. Det begrundes med fejl i processen:

- Et antal af uregelmæssigheder i proceduren påvirkede Qualcomms ret til et forsvar og invaliderede Kommissionens analyse af Qualcomms handlinger, lyder det i domstolens kendelse.

- Kommissionen gav ikke en analyse, der gjorde det muligt at støtte den konklusion, at den omtalte betaling rent faktisk reducerede Apples incitament til at skifte til en af Qualcomms konkurrenter for at få sine forsyninger af LTE-chipsæt til bestemte iPad-modeller, der skulle lanceres i 2014 og 2015.