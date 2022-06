Fossiler fra enorm kødædende dinosaur er fundet på engelsk ø

- Den er virkelig stor. Lad os håbe, at vi finder flere fossiler. Vi ville elske at finde et kranie eller nogle tænder, siger palæontolog Neil Gostling, der er tilknyttet det engelske University of Southampton.

Dinosauren, der er fundet på den sydengelske ø Isle of Wight, er af typen spinosaurid. Den har fået tilnavnet ”White Rock spinosaurid”.

Den har et mere aflangt hoved - lig en krokodille - end eksempelvis en tyrannosaurus rex, der har et mere firkantet hoved. Den har også spidse tænder i stil med en krokodille og stærke armer og store kløer.