Tirsdag aften tog ekskansler Angela Merkel bladet fra munden i det første større interview, siden hun forlod posten som forbundskansler for Tyskland.

Her gjorde hun det klart, at hun ikke mener, at hun har noget at undskylde for i forbindelse med hendes håndtering af Rusland og præsident Vladimir Putin.

Gentagne tyske forbundskanslere har fået kritik for deres nære diplomatiske forhold til Rusland, efter at sidstnævnte invaderede Ukraine sidst i februar. Merkel selv mødtes regelmæssigt med Putin i løbet af sit kanslerskab og gik ind for et stærkt handelssamarbejde med Rusland.