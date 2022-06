Hun har dog tidligere sagt, at hun ville frede Johansson, hvis Socialdemokraterna levede op til en aftale, som hun efter eget udsagn indgik med Magdalena Andersson, som sikrede socialdemokraten posten som statsminister.

Kakabaveh, der som ung var med i en kurdisk milits i Iran, lavede blandt andet en aftale med regeringen om, at Sverige skulle støtte kurderne på forskellige måder.

Men Tyrkiet anklager hende for at have forbindelse til kurdiske terrorgrupper og kræver hende udleveret, før de vil lukke Sverige ind i Nato.

Kakabaveh har tirsdag morgen meddelt, at Socialdemokraterna skal bekræfte, at aftalen mellem de to parter står ved magt.

Det har den socialdemokratiske partisekretær, Tobias Baudin, gjort kort efter.