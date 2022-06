Kroatien får grønt lys til at indføre euro fra næste år

For at blive et euroland har Kroatien, som har været medlem af EU siden 2013, skulle leve op til en række kriterier. Kriterierne omfatter for eksempel krav om stabilitet i valutakursen og styr på landets budget.

På det sociale medie Twitter lykønsker EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, Kroatien.

- I dag har Kroatien taget et stort skridt mod at tilslutte sig euroen, vores fælles valuta.

- EU-Kommissionen er enig i, at Kroatien er klar til at gå over til euroen 1. januar 2023, skriver hun.