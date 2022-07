12/07/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Skjult underjordisk by har med fart og farver rustet sig mod russisk atomangreb

Under Helsinki skjuler sig en underjordisk atomsikret by, der består af over 500 bunkere og alt fra en gokartbane til en svømmehal. Dermed har Finlands hovedstad rigeligt med beskyttelsesrum i tilfælde af et atomangreb fra Rusland, som efter Finlands kommende optagelse i Nato ser finnerne som en ny fjende.