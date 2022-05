Vandrer i Norge slap heldigt fra fald på flere hundrede meter

En vandrer i nordnorske Troms blev fløjet til hospitalet efter at være faldet flere hundrede meter fra et bjerg efter et jordskred. Det oplyser den lokale politikreds torsdag aften på Twitter.

- En person er hentet op fra bjerget efter et jordskred på toppen af bjerget. Det anslås, at vandreren faldt flere hundrede meter, skriver politiet.