20/05/2022 KL. 19:00

»Folk frygter risikoen for krig igen, og at Putin måske vil åbne en ny front her«

Der er soldater fra Chile, Tyrkiet og Albanien med på EU’s militære mission i Bosnien-Hercegovina. Men Danmark kan ikke være med – hvilket regeringen vil have lavet om på. I militærlejren ved Sarajevo siger bataljonschefen »hvorfor ikke?« til muligheden for at få danske soldater med om bord.