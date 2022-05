Sveriges forsvarsminister har vidst det siden april: »Det går ikke længere«

Sveriges regeringsparti, Socialdemokraterne, har søndag eftermiddag meddelt, at partiet støtter en ansøgning om svensk medlemskab af Nato.

Dermed er der nu et stort politisk flertal i landet for ligesom Finland at anmode om at komme med i forsvarsalliancen.

»Vi må forholde os til virkeligheden, som den ser ud,« lød det søndag aften fra statsminister Magdalena Andersson på et pressemøde, hvor hun understregede behovet for at få de sikkerhedsgarantier, som man får i Nato: