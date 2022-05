- Tyrkiet ender med at bøje sig. Jeg tror ikke, at amerikanerne vil tillade dem at forhindre processen, siger han.

På et Nato-møde for udenrigsministre i Berlin søndag har forsvarsalliancens vicegeneralsekretær, Mircea Geona, også sagt, at Nato-landene er overbeviste om, at de kan overvinde Tyrkiets skepsis overfor Finland og Sverige.

I Nato træffes beslutninger i enstemmighed. Alle alliancens medlemslande skal være enige, når der skal besluttes, om et land skal optages. Ved at stemme imod vil Tyrkiet derfor kunne blokere for, at svenskerne og finnerne kommer med.