Rusland lukker for strømmen til Finland

En talsmand for Nord Pool vil over for Reuters ikke kommentere sagen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP siger RAO Nordic, at der er tale om en meget usædvanlig situation, som ikke er set i de 20 år, der har været samarbejde om handel med strøm.

Sagen med strømleverancen kommer samtidig med, at de finske ledere har meldt ud, at de er positive over for at melde Finland ind i Nato.

Det er en holdning, som har udløst kritik og vrede i Rusland.