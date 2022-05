Gazprom stopper for gas gennem rørledning i Polen

Dengang skyldtes det, at de to lande ikke ville betale for gassen i rubler.

I Tyskland er der torsdag ikke panik over Gazproms seneste udmelding.

- Der er stort set ikke blevet sendt noget gas gennem denne rørledning til Tyskland i flere uger, siger en talsmand fra Tysklands energitilsyn.

- Den største andel af gassen blev sendt til Polen, lyder det.

Tysklands klimaminister, Anna Moskwa, siger torsdag, at Polen også vil kunne klare sig uden forsyning fra Yamal-rørledningen. Det skriver Reuters.

Gazprom er et russisk statsejet energiselskab. Det har monopol på den russiske eksport gennem naturgasledninger.

Rusland meddelte onsdag aften, at man havde indført sanktioner mod over 30 energiselskaber fra EU, USA og Singapore. Det var en reaktion på vestlige sanktioner mod Rusland, lød det i et dekret fra den russiske regering.