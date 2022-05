Finland har opsagt kontrakt med Rusland om atomreaktor

Ruslands invasion af Ukraine har ført til diskussioner i både Finland og Sverige om at søge optagelse i Nato. Traditionelle synspunkter fra Den Kolde Krig om, at det var bedst for de to lande ikke offentligt at vælge side, er skubbet i baggrunden.

Rusland og Finland deler en 1300 kilometer lang grænse. De to lande var i krig forud for Anden Verdenskrigs afslutning.