Tyskland ønsker ikke at udløse kaos med EU-olieembargo

Baggrunden for det tyske holdningsskift i forhold til en embargo mod olie og gas fra Rusland menes at være, at Tyskland for nylig har haft succes med at finde alternative leverandører af olie.

I sidste uge sagde den tyske økonomiminister, at Tyskland har reduceret sin afhængighed af russisk olie. Fra 35 procent før invasionen af Ukraine til 12 procent i løbet af otte uger.