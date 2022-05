Mange anholdt under 1. maj-demonstration i Istanbul

Fagbevægelsen kræver, at minimumslønningerne justeres hver måned i henhold til de stigende priser.

- Inflationen gøres op i begyndelsen af hver måned. Inflationsraten bør lægges oven i lønningerne hver måned, sagde fagforeningslederen.

Tyrkiets regering afviser at hæve renten, hvilket ellers regnes for den rigtige medicin til at tæmme inflationen.

Taksim-pladsen har været scene for mange demonstrationer igennem årene. På arbejdernes kampdag den 1. maj 1977 blev mindst 34 mennesker dræbt under sammenstød, da politifolk åbnede ild mod demonstranter.