Sverige skeler til Danmark for at mindske ungdomskriminalitet

Hun kalder påskens hændelser i Sverige for ”kriminelle handlinger”.

- Højreekstremister og islamister gødes af mistro og had, og de her kræfter har fået fodfæste i Sverige.

- Der findes stærke kræfter, som er klar til at gå langt for at skade vores samfund, siger hun.

Hun peger på, at unge knægte bliver rodløse og havner i kriminelle bander.

- Samfundet er ganske enkelt for svagt til at bryde segregationen og trænge parallelsamfundene tilbage, siger hun.

Den svenske statsminister sammenfatter, at ”integrationen har været for dårlig, samtidig med at vi har haft en stor migration”.