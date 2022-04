FN-chef til møde i Moskva vil have våbenhvile hurtigst muligt

- Jeg ved, at vi har forskellige udlægninger af, hvad der sker i Ukraine. Det forhindrer os ikke i at have en meget seriøs dialog om, hvordan vi bedst muligt kan mindske folks lidelser.

Senere tirsdag skal Guterres efter planen også mødes med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Det bliver et af de højst profilerede møder i Moskva, siden krigen i Ukraine blev indledt 24. februar.

Forud for FN-chefens møder i Moskva har Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, sagt, at FN’s primære fokus bør være at få evakueret civile i havnebyen Mariupol.