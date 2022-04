En henvisning til, at Macron bør takke alle de franske vælgere, som gik til stemmeurnerne for at give ham deres stemme, selvom de ikke støtter hans politik, men udelukkende gjorde det for at dæmme op for Marine Le Pen.

»Tak hvem? Takket være franskmændene med politisk modenhed, og som var i stand til, nogle gang ved at holde sig for næsen, at mobilisere sig for at afvise den ekstreme højrefløjspopulismes kimære,« skriver avisen i sin leder.

Højrefløjsavisen Le Figaro slår i modsætning til andre en anelse mere positiv tone an over for Macron. Avisen skriver indledningsvis i sin leder, at »Macron gør en triumferende indtræden i den meget lukkede klub af præsidenter i den femte republik, som genvælges til en anden præsidentperiode«.

Ikke siden 2002 er en fransk præsident – Jacques Chirac – blevet genvalgt til fem år mere på posten.

»Der er ikke tvivl om hans legitimitet. Når folket har talt, har det talt. Men man kan godt være legitim og skrøbelig på samme tid,« konkluderer lederen.

I flere store franske aviser fylder den skuffende valgdeltagelse også meget. Over halvdelen af de franske vælgere – ca. 28 pct. – blev hjemme på sofaen, hvilket førte til en historisk lav valgdeltagelse på 72 pct.

Udlandet ser »en klar sejr«, men…

Hvad angår flere store udenlandske medier går det også igen, at Macron vandt en sikker sejr, men alligevel må sidde tilbage med en bitter smag i munden.

Dagbladet Le Soir fra nabolandet Belgien skriver, at Macron vandt »en klar sejr«, men »på samme tid en form for et nederlag for at bruge et af Emmanuel Macrons favoritudtryk.«

Udtrykket ”på samme tid” (en même temps på fransk, red.) har klistret sig fast til Macron, da han ved valgkampen for fem år siden og i den efterfølgende første tid i Elysée-palæet blev kendt for at forsøge at føre en politik, der tilgodeså både venstre- og højrefløjen.