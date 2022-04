Britiske supermarkeder sætter grænse på indkøb af madolie

Den britiske brancheorganisation for detailvirksomheder oplyser, at tiltagene er indført for at ”sikre tilgængelighed for alle”.

Det er især den igangværende krig i Ukraine, der har ført til mangel på madolie i Storbritannien og også sendt priserne i vejret.

Prisen på madolie er i dag cirka 20 procent højere end for et år siden.

Begrænsningen gælder både for eksempelvis olivenolie, rapsolie og solsikkeolie, skriver BBC. Det gælder både i butikker og online.

Størstedelen af Storbritanniens solsikkeolie kommer normalt fra Ukraine.